Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio dalla Procura di Roma per falso in bilancio: al centro le plusvalenze di due ex giocatori azzurri

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e per il suo braccio destro Andrea Chiavelli per presunte plusvalenze fittizie

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e per il suo braccio destro Andrea Chiavelli nell’ambito del procedimento aperto sull’ipotesi di reato per falso in bilancio nelle annate della SSC Napoli 2019, 2020 e 2021.



Al centro dell’indagine le presunte plusvalenze fittizie del 2019 nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas e quella del 2020 che ha visto l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille. Secondo gli inquirenti, entrambe le operazioni avrebbero generato plusvalenze fittizie per decine di milioni di euro, gonfiando i valori rispetto al reale prezzo di mercato dei giocatori.



Come riportato da Repubblica, l’inchiesta potrebbe portare anche a delle conseguenze dal punto di vista sportivo: la Procura federale della Figc, potrebbe infatti decidere di intervenire dal punto di vista sportivo.