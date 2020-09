Napoli, due acquisti in caso di cessione di Koulibaly

Il Napoli avrebbe in programma ben due acquisti in caso di cessione di Koulibaly su cui vi è l’interesse del Paris Saint Germain

Il Napoli avrebbe messo in programma ben due acquisti nel caso in cui in cedesse Kalidou Koulibaly secondo quanto riportato da Tuttosport. Il Paris Saint Germain avrebbe offerto ben 75 milioni alla società partenopea, una cifra che si avvicina molto alle richieste di De Laurentiis.

Con questi soldi la dirigenza azzurra potrebbe acquistare Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, e Jordan Veretout, centrocampista di proprietà della Roma.