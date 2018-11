Napoli-Empoli, Insigne sfida Caputo: un match da 4,43 gol a partita

Negli ultimi sette scontri Napoli-Empoli ha registrato una mediagol di 4,43. Insigne con 6 gol all’attivo, sfida Caputo autore di 4 reti.

Se cercate intrattenimento, non c’è bisogno di guardare altrove, perché le ultime sfide tra con l’Empoli sono state un vortice di emozioni. Se cercate intrattenimento, sintonizzatevi su Napoli-Empoli, un match che è una girandola di gol dagli ultimi sette scontri diretti con una mediareti di 4,43.

Numeri non sempre positivi per un Napoli che spesso ha faticato e sofferto con una squadra piccola come l’Empoli, per un Napoli che diverse volte è rientrato deluso negli spogliatoi al termine della gara. Perchè gli ultimi sette scontri diretti, che contano 17 gol realizzati e 12 subiti da parte del Napoli, hanno visto due vittorie del Napoli, due pareggi e due sconfitte (si ricorda la rocambolesca sconfitta di 4-2 fuoricasa del 2015). Ma tornando ancora indietro col tempo si contano ancora altri 2 pareggi e 2 sconfitte.

INSIGNE VS CAPUTO. Da una parte le magie di Lorenzo Insigne, in forma strepitosa con 6 gol all’attivo nel torneo in corso, più 2 gol in Champions tra Liverpool e Psg. Merito soprattutto di Carlo Ancelotti che ne ha valorizzato maggiormente il talento inventandogli un nuovo collocamento tattico, più vicino alla porta ed esente da compiti di copertura, rispetto a qualche tempo fa, in cui partiva più defilato dalla fascia. Dall’altra parte le reti di Francesco Caputo che finora arrivano a 4, ultima contro la Juventus per il momentaneo vantaggio. L’attaccante empolese ha già superato se stesso nella massima seria, visto che nella sua precedente ed unica apparizione in Serie A, con la casacca del Bari nel 2010/11, realizzò soltanto una rete in 9 gettoni. Dopo tanta gavetta nella serie cadetta, Caputo ha raggiunto la piena maturazione calcistica, ha affinato il suo indiscusso feeling con il gol e ne ha attestato una certa costanza, tanto segnare 62 reti nelle ultime tre stagioni in B di cui 27 soltanto nella scorsa stagione.

Napoli VS Empoli, Insigne VS Caputo: i due bomber saranno sicuramente protagonisti del match, pronti a regalarci grandi giocate ed un vortice di emozioni.