Napoli-Fiorentina gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 4ª giornata di Serie A – VIDEO

Napoli-Fiorentina rappresenta una delle sfide più accattivanti della quarta giornata della Serie A 2018/2019, che vede andare in scena in un San Paolo semi-deserto l’anticipo delle ore 18. Da una parte i partenopei di Ancelotti in cerca ancora di sicurezze, dall’altra una formazione viola che nelle prime uscite ha lasciato intravedere un interessante potenziale.