Napoli-Fiorentina, top e flop: Dragowski si esalta, ma Insigne trova una rete pesantissima. In ombra Mertens, responsabilità per Pezzella sul gol partita

E’ una rete di Insigne, a meno di un quarto d’ora dal termine, a decidere le sorti di Napoli-Fiorentina. Partita equilibrata in cui i partenopei trovano la terza vittoria in quattro uscite, primo stop per una Viola comunque interessante nella prestazione.

Napoli-Fiorentina: promossi Zielinski, Dragowski e Insigne

ZIELINSKI – E’ la molla che innesca il Napoli, l’interruttore che accende la luce partenopea. Fondamentale in questa prima parte della stagione, nel finale sfiora una gioia personale che sarebbe stata più che meritata

DRAGOWSKI – A sorpresa, dato che le sporadiche apparizioni passate non permettevano ai tifosi viola di dormire sonni tranquilli, sfodera un’importante prestazione: sempre attento sui palloni vaganti in area, reattivo in occasione di più d’un intervento d’istinto. Provvidenziale in uscita su Zielinski nel finale.

INSIGNE – Ad immagine e somiglianza del suo Napoli: non brilla, ma intanto… Intanto gonfia ancora la rete, mettendo a segno un gol da tre pesantissimi punti proprio come accaduto all’esordio stagionale di fronte alla Lazio

Napoli-Fiorentina: bocciati Mertens, Pezzella e Simeone

MERTENS – Dopo tanta panchina, a guardare Milik destreggiarsi in area di rigore avversaria, non sfrutta al meglio l’occasione che gli concede Ancelotti: prova anonima e sostituzione con il gigante polacco…

PEZZELLA – Partita gagliarda, prestazione solida: la sua come quella dell’intera retroguardia viola. E però… però qualche responsabilità di troppo in occasione dell’inserimento con gol di Insigne ce l’ha

SIMEONE – Rabbioso e determinato come sempre, inaugura il proprio personale duello con Koulibaly senza esclusione di colpi. Ma ad avere la meglio è il centrale partenopeo, che sulla distanza finisce per mettergli la museruola