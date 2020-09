Napoli Genoa, Marchetti titolare dopo 22 mesi dall’ultima volta

La partita tra Napoli e Genoa in programma al San Paolo segnerà il ritorno tra i pali da titolare di Federico Marchetti

6 dicembre 2018. Quello fu il giorno dell’ultima gara da titolare di Federico Marchetti: Genoa-Virtus Entella di Coppa Italia. 22 mesi dopo l’estremo difensore rossoblù è pronto a tornare tra i pali per il match contro il Napoli.

Mattia Perin, è infatti out a causa del Coronavirus. Tocca a Marchetti, a cui Maran ha voluto dare fiducia come vice, ribadendolo anche in conferenza stampa: «Ho grandissima fiducia in quello che farà Federico, ha un’applicazione quotidiana. Il fatto che non è tanto che non gioca è uno stimolo».