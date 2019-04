Napoli-Genoa 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Napoli-Genoa, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Con l’Arsenal già nei pensieri, in Napoli ospita il Genoa nel posticipo della 31ª giornata di Serie A. Reduci dal passo falso di Empoli, gli azzurri andranno in cerca di un successo che possa fare morale nello spogliatoio in vista dell’Europa League. Punti che domanda però anche il Grifone, che rischia di rimanere sorprendentemente invischiato nella corsa alla salvezza.

Napoli-Genoa 0-0 il tabellino

Marcatori:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksmovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. A disp. Ospina, Meret, Chiriches, Mario Rui, Luperto, Malcuit, Ounas, Insigne, Younes. All Ancelotti.

GENOA (3-5-2): Radu; Gunter, Biraschi, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. A disp, Marchetti, Jandrei, Lerager, Radovanovic, Njie, Pezzella, Mazzitelli, Rolon, Sanabria, Favilli, Lapadula. All Prandelli

Arbitro: Pasqua

Napoli-Genoa: diretta live e sintesi

13′ PANDEV! Il Genoa muove bene il pallone e Pandev si fa trovare tra le linee. Buona discesa del macedone, che si sposta il pallone sul mancino e lo carico: la sfera si spegne sul fondo di un soffio

8′ OCCASIONE GENOA! Fabian sbaglia tutto e serve di fatto Kouamé al limite dell’area del Napoli. Bravo l’ex Cittadella ad attendere Pandev, premia il suo inserimento, ma quest’ultimo sbaglia lo scavetto davanti a Karnezis

6′ CRISCITO PROVVIDENZIALE! Allan sventaglia alla perfezione a destra, dove c’è Callejon che taglia profondo. Cross di prima dello spagnolo, Milik è a due passi dalla linea di porta ma un secondo prima di lui ci arriva Criscito

2′ MILIK! Il polacco viene lanciato a rete, ma è costretto a calciare col destro: il suo tiro da fuori sorvola la traversa

Partiti!

Napoli-Genoa: formazioni ufficiali

Napoli-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Il Genoa davanti agli occhi e l’Arsenal nei pensieri per Ancelotti, che contro il Grifone torna a proporre Karnezis tra i pali. Insigne dalla panchina, tandem d’attacco inevitabilmente composto da Mertens e Milik. Sul fronte opposto Sturaro in mezzo al campo e Kouamé in attacco per Prandelli.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pedro Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé. All. Prandelli.

Napoli-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.