Napoli-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Genoa streaming e probabili formazioni: i partenopei di Ancelotti ospitano i rossoblù di Thiago Motta nella 12ª giornata di Serie A

Dopo il pareggio in Champions League con il Salisburgo, il Napoli di Carlo Ancelotti si rituffa nel campionato di Serie A, che lo vedrà impegnato nell’anticipo serale del sabato nella sfida casalinga contro il Genoa di Thiago Motta. I partenopei sono settimi in classifica con 18 punti e puntano a scalare posizioni per riavvicinare la zona Champions, i liguri sono penultimi con 8 punti e hanno bisogno di risultati positivi per allontanare i bassifondi della graduatoria. Napoli-Genoa: la partita si giocherà sabato 9 novembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli.

Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l'app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno l’anticipo dell’11ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Napoli-Genoa in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Genoa

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 9 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo



Le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti non avrà a disposizione Malcuit, Ghoulam, Manolas e Allan, che infortunati, non sono stati convocati dal tecnico di Reggiolo. Fra i pali è possibile l’impiego di Ospina al posto di Meret, mentre in difesa, pur essendo stato recuperato Mario Rui, a sinistra potrebbe esserci spazio per Hysaj, con Di Lorenzo a destra e Maksimovic centrale accanto a Koulibaly. Sulla mediana uno fra Elmas e Zielinski affiancherà Fabian Ruiz, mentre Callejón e Insigne saranno i due esterni. In attacco in 4 come al solito si contendono 2 maglie: la scelta potrebbe ricadere su Milik e Lozano.

GENOA – Qualche problema anche per Thiago Motta, che non potrà contare su Christian Kouamé: l’ivoriano è infatti impegnato con la Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa Under 23 e non sarà a disposizione. Il peso dell’attacco ricadrà dunque sulle spalle di Pinamonti, che sarà supportato da Pandev, Agudelo e Gumus sulla trequarti. In mediana Lerager potrebbe spuntarla su Radovanovic e su Cassata, di nuovo schierabile dopo aver scontato la squalifica. Dietro Romero farà regolarmente coppia con Cristian Zapata al centro della difesa, mentre Ghiglione e Ankersen potrebbero essere confermati da terzini. In panchina tornerà Marchetti, anche lui di nuovo disponibile dopo le 2 giornate di squalifica.



NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Elmas, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schöne, Lerager; Pandev, Agudelo, Gumus; Pinamonti. All. Thiago Motta

