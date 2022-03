Napoli, Giaccherini: «Se Osimhen ci fosse stato sempre sarebbero primi»

Emanuele Giaccherini, negli studi di DAZN, ha commentato la partita di Victor Osimhen contro l’Udinese. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «Osimhen è al primo posto, è decisivo. È mancato tantissimo al Napoli, che se lo avesse avuto sempre a disposizione ora sarebbe primo. Non so con quanto vantaggio, ma avrebbe qualche punto in più».