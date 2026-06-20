Calciomercato
Napoli Gila, accelerata decisiva: accordo verbale con il difensore della Lazio
Napoli, primo passo fatto: accordo verbale con Mario Gila in attesa del via libera della Lazio per il centrale difensivo
Il futuro di Mario Gila entra in una fase sempre più calda. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo verbale con il centrale della Lazio, mettendo sul tavolo una proposta di cinque anni di contratto per convincerlo a sposare il progetto azzurro.
Un’intesa non ancora definitiva, ma significativa: testimonia la volontà del club partenopeo di muoversi con decisione prima di affrontare il passaggio più complesso, quello con la società biancoceleste.
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Strategia Napoli: prima il sì del giocatore, poi l’assalto alla Lazio
La linea del Napoli è chiara: costruire una base solida con il giocatore per presentarsi al tavolo con maggiore forza negoziale.
Gli azzurri, infatti, hanno lavorato negli ultimi giorni sui dettagli dell’accordo personale con Gila, ritenuto un profilo ideale per rinforzare la difesa. Ora l’obiettivo è trasformare rapidamente l’intesa verbale in un’operazione concreta, cercando un punto d’incontro con la dirigenza biancoceleste.
Lotito resta il nodo: il presidente non ha ancora aperto alla cessione
Il passaggio più delicato riguarda la posizione di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, dopo le resistenze delle ultime settimane, non avrebbe ancora dato un via libera definitivo alla cessione.
Il Napoli, però, resta fiducioso: la disponibilità già ottenuta dal giocatore rappresenta un vantaggio importante nella trattativa.
La sensazione è che l’operazione sia destinata a entrare in una fase decisiva nelle prossime ore, con gli azzurri pronti a insistere per chiudere un affare considerato strategico.
Un affare che può cambiare il mercato di entrambe
L’eventuale arrivo di Gila sarebbe un segnale forte per il mercato del Napoli, alla ricerca di un difensore affidabile e con margini di crescita.
Per la Lazio, invece, la sua uscita aprirebbe inevitabilmente riflessioni sul reparto arretrato e sulle possibili mosse in entrata. Tutto dipenderà dalla disponibilità di Lotito ad abbassare il muro e accettare la proposta azzurra.