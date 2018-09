Marek Hamsik, capitano del Napoli, durante la presentazione della sua biografia ha rilasciato alcune dichiarazioni

Il capitano del Napoli Marek Hamsik, dopo la panchina nel match contro la Sampdoria, si prepara a tornare in campo per dare il suo contributo alla squadra. Intanto oggi il giocatore, presso il centro sportivo di Castel Volturno, ha presentato la sua biografia “Marekiaro”, il suo soprannome calcistico. Il centrocampista slovacco durante l’evento ha affermato che tra i momenti più belli della sua carriera ci sono l’arrivo a Napoli, la prima vittoria in Coppa Italia ed il record battuto di Maradona di reti realizzate con la maglia azzurra. Hamsik è poi tornato sulla sconfitta contro la Fiorentina della scorsa stagione al termine del campionato che ha compromesso il cammino del Napoli: «Ci dispiace per quella partita, prima di quella credevamo tutti allo scudetto. Ci teniamo a far bene questa partita contro la Fiorentina, ma anche tutto l’anno perché questa città se lo merita».

Il centrocampista azzurro ha voluto toccare anche il tema dei cori contro i tifosi e la città di Napoli: «Non capisco questi cori contro Napoli e i miei compagni, non li capirò mai perché fanno solo male e sono inutili. Ci guardano milioni di persone ed è giusto avere un comportamento corretto in campo, per questo sono una persona molto seria e ci tengo ai comportamenti perché siamo un esempio per la gente che ci vede». «Napoli mi ha sempre dato tanto amore -ha proseguito Hamsik– da più anni sono qua e più i tifosi mi vogliono bene, sento molto questo calore da parte loro. È qualcosa di veramente bello, non capita a tutti e sono orgoglioso di questo rapporto tra me e la città. Vincere qualcosa ti dà sempre qualcosa, la partita di Firenze fa male perché sono rimasto senza parole e ti cade tutto addosso. Ma capita nella vita, a tutti, ci sono momenti belli e brutti. Mi piacerebbe visitare la città, non l’ho girata perché i tifosi appena mi vedono, chiedono foto e autografi. Mi piacerebbe vedere Napoli antica e il Vesuvio. Sicuramente ci andrò».

Il capitano partenopeo ha poi parlato del suo nuovo ruolo sulla linea mediana da regista: «Sta procedendo bene, si sapeva che ci vuole un po’ di tempo per abituarsi, ma Ancelotti già dalla prima telefonata mi voleva davanti alla difesa, ci sto lavorando e speriamo sempre di migliorare». Infine Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ammettendo: «Non lo so, penso di avere qualche anno da giocare e poi ci penserò. Ho una scuola calcio in Slovacchia, poi ci penserò. Finire la carriera qui? Può essere, non posso dirlo con certezza, ne sarei sicuramente fiero».