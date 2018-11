Napoli, imbattuto in casa. Empoli mai una vittoria in trasferta

Il Napoli cerca il sesto risultato utile di fila casalingo, il quarto di fila generale. L’Empoli non ha mai centrato una vittoria lontano dal Castellani. Ma occhio all’Inter.

Dov’eravamo rimasti? Nel tormento d’una piovigginosa notte iniziata in un’amarezza che stava poi sfociando nell’estasi. Perchè il Derby del Sole ha da avvolto il Napoli nell’illusione di poter ribaltare un match iniziato male, terminato con un pari che non accontenta nessuno. Un agrodolce impatto che ha arrestato la striscia di quattro vittorie consecutive dei partenopei che poteva incanalarsi a ben cinque. Tuttavia un pari non è mai da buttare, perché ha consentito al Napoli di rimanere imbattuto fra le mura del San Paolo con un bottino di quattro successi e un pareggio, proprio come Fiorentina, Juventus e Milan.

MISSIONE EMPOLI. Ancelotti continua l’arduo inseguimento della Juve che ha allungato di due lunghezze sugli azzurri. Il tecnico cerca la vittoria per mettere le mani sul sesto risultato utile consecutivo in casa, il quarto di fila in generale. Dinnanzi la sua strada, il Napoli si imbatte nell’Empoli alla ricerca di punti per risollevarsi dalle zone paludose di un campionato. Gli uomini di Andreazzoli, terzultimi della classe, non hanno mai centrato una vittoria fuoricasa, anche se neppure in casa il loro ruolino di marcia (solo una vittoria) è poi così diverso. Lontano dallo Stadio Castellani i toscani non ha mai centrato un successo, sono riusciti a racimolare soltanto tre sconfitte e due pareggi, ultimo col Frosinone. Ma non bisogna sottovalutare l’Empoli: è un avversario da prendere con le pinze, un avversario che nella scorsa settimana stava per giocare un brutto scherzo alla Juventus.

OCCHIO ALL’INTER. Per il Napoli è l’imperativo è vincere, anche perché si inizia ad avvertire una leggera agitazione, un’improvvisa piccola interruzione di uno stato di quiete per il fiato sul collo di un Inter che, grazie a cinque vittorie consecutive, ha arpionato gli azzurri a quota 22 in classifica.