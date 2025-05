Napoli, incontro tra ADL e il sindaco per la riapertura del terzo anello del Marandona – il COMUNICATO

Sono giornate calde a Napoli e per il Napoli, non solo in campo, dove la squadra di Antonio Conte è vicina alla conquista del 4° scudetto della sua storia, ma anche fuori, dove Aurelio De Laurentiis è a lavoro per le questioni societarie relative allo stadio Maradona.

Con una nota ufficiale, il club ha infatti comunicato di aver incontrato il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi per parlare dell’impianto e la riapertura del terzo anello.

COMUNICATO – «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi a Napoli per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall’assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto. Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve».