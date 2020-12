Napoli, infortuni Osimhen e Mertens: c’è la data del rientro in Italia

Il Napoli aspetta il ritorno di Osimhen e Mertens: spunta la data del ritorno in Italia dei due azzurri

Il Napoli, a causa degli infortuni di Victor Osimhen e Dries Mertens, si è trovato spuntato in queste ultime partite dell’anno. I due attaccanti azzurri sono volati in Belgio per provare a recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Il nigeriano è ancora alle prese con la lussazione alla spalla, mentre il belga con il problema alla caviglia patito contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sia Osimhen che Mertens, che come detto si trovano in una clinica in Belgio per velocizzare la riabilitazione, dovrebbero rientrare in Italia il prossimo 29 dicembre. Il Napoli spera così di riavere i suoi due attaccanti per gli inizi di gennaio.