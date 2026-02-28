Connect with us
Napoli, emergenza infortuni anche contro il Verona: 6 assenti al Bentegodi! Conte prepara questa formazione titolare. Ultimissime

12 ore ago

Napoli, emergenza infortuni anche al Bentegodi contro il Verona: in 6 assenti! Conte ha in mente questa formazione titolare. Ultimissime

Il Napoli guidato da Antonio Conte si prepara alla delicata trasferta delle ore 18:00 contro l’Hellas Verona. Per questa sfida cruciale in chiave europea, il tecnico dovrà però fare i conti con un’infermeria decisamente affollata.

Infortuni a centrocampo: i tempi di recupero

La linea medica azzurra è quella della massima prudenza. Frank Anguissa non prenderà parte alla trasferta veneta. Nonostante il fastidio alla schiena sia in via di risoluzione, si preferisce non rischiare: il suo rientro slitta al prossimo match contro il Torino.

Stesso destino per altri due grandi totem della mediana: Scott McTominay è bloccato da un’infiammazione tendinea, mentre Kevin De Bruyne sta completando il suo intenso percorso di riatletizzazione. La lunga lista degli indisponibili si completa con Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e David Neres.

Le probabili formazioni: torna Meret, confermato Hojlund

Nonostante le pesanti defezioni, l’undici titolare è ormai delineato. Tra i pali ritrova spazio dal primo minuto Alex Meret. La linea difensiva obbligata sarà composta da Sam Beukema, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno.

Sulle corsie esterne spazio a Matteo Politano a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra. La diga di centrocampo sarà affidata a Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas, con Billy Gilmour pronto a subentrare dalla panchina.

In attacco, mister Conte conferma in blocco il tridente: Antonio Vergara e Alisson agiranno a supporto di Rasmus Hojlund.

L’obiettivo del Napoli è netto: conquistare i tre punti per consolidare la posizione Champions, mettendosi in poltrona in attesa di Roma-Juve, e migliorare il deludente score esterno stagionale che recita ben 9 sconfitte su 18 gare giocate lontano dal Maradona.

