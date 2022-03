Napoli, infortunio Di Lorenzo: salta tre partite, ecco quando può rientrare

Dopo l’infortunio al ginocchio, il terzino del Napoli Di Lorenzo dovrebbe saltare tre partite

L’infortunio al ginocchio di Di Lorenzo, patito nel match contro l’Udinese, è una brutta gatta da pelare per Spalletti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà fare a meno del terzino destro per almeno le prossime tre partite con Atalanta, Fiorentina e Roma. Tre match per nulla semplici che dovranno essere affrontati senza lo stakanovista della rosa azzurra.

Di Lorenzo potrebbe rientrare ipoteticamente nella partita del 24 aprile in trasferta contro l’Empoli. Malcuit e Zanoli i due sostituti a disposizione di Spalletti.