Napoli, infortunio Lobotka: ce la fa o no per il Lecce? Si apre un grande punto interrogativo, svelate le condizioni dello slovacco

L’avvicinamento al delicato match contro il Lecce porta con sé un importante interrogativo per la mediana azzurra. La presenza in campo di Stanislav Lobotka resta infatti in forte dubbio, costringendo lo staff tecnico a valutazioni attente e quotidiane.
Le condizioni fisiche e il possibile forfait
Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano La Repubblica, il forfait del numero 68 azzurro per la gara di domani appare ormai certo, con un rientro posticipato in vista della trasferta di Cagliari in programma venerdì prossimo. Diversa invece la prospettiva offerta dal Corriere dello Sport, che individua nella giornata odierna lo snodo cruciale per capire se il giocatore potrà essere convocato. Le sue condizioni fisiche andranno valutate dopo il recente sovraccarico muscolare, un problema fastidioso che lo aveva già costretto a saltare l’ultima sfida disputata sabato scorso contro il Torino. La parola d’ordine resta la prudenza: non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi.
Le alternative a centrocampo: torna McTominay
In caso di nuova assenza dello slovacco, Antonio Conte ha già pronte le contromisure. A centrocampo si candida per un ritorno da titolare Frank Zambo Anguissa , già ampiamente testato nel secondo tempo contro i granata. Al suo fianco verrà con ogni probabilità confermato Billy Gilmour.
Le ottime notizie per l’allenatore arrivano anche da Scott McTominay. Tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo alla ripresa di martedì, partirà inizialmente dalla panchina contro i salentini. Il suo recupero certifica che i “Fab Four” della mediana stanno per ricomporsi a distanza di cinque mesi dall’ultima volta insieme (il 5 ottobre contro il Genoa).
Il nodo contrattuale e la parabola azzurra
Sullo sfondo, resta sempre vivo il tema legato al futuro. Arrivato quasi in sordina nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per circa 20 milioni di euro, Lobotka ha vissuto una parabola straordinaria all’ombra del Vesuvio: da oggetto misterioso a pilastro insostituibile durante la trionfale gestione di Luciano Spalletti, confermando la sua leadership tattica anche nell’attuale ciclo. Con un contratto in scadenza nel 2027, la prossima estate si preannuncia decisiva per capire se arriverà il rinnovo, l’addio o una più cauta permanenza a scadenza.
