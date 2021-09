Napoli, Insigne: «Gol e vittoria, una festa. La 10 non si tocca»

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari

VITTORIA – «Quando ho ricevuto maglia e targa avevo detto che il modo migliore per festeggiare era vincere e fare gol. Ci siamo riusciti da squadra, ma dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. La strada è molto molto lunga».

INSIGNE COL 10? – «Ho il mio numero 24, il 10 non si tocca. È la maglia di una leggenda che ha portato noi napoletani sul tetto del mondo. È del nostro idolo, ci ha fatto sognare».

PIEDI PER TERRA – «Il mister cerca di farci divertire e lavorare. Questo si vede in campo. Da capitano posso solo dire che bisogna stare tranquilli, la strada è in salita. L’anno scorso ci siamo rimasti male per una mancata vittoria all’ultima giornata con il Verona. Fa male ancora adesso».

