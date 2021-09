Napoli, Insigne: «Il primo posto non conta nulla. Sul gol di Osimhen...»

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

«Sappiamo di aver conquistato una grande vittoria, ma il primo posto ora non conta nulla. Dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare. La squadra sta bene, lavoriamo bene con il mister Spalletti che sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi quel qualcosa in più. Continuiamo su questa strada. Gol di Osimhen? L’importante è la prestazione, non è facile fare quattro gol a Udinese. Tra pochi giorni abbiamo una partita difficile con la Sampdoria, che è motivata dopo il risultato di Empoli».