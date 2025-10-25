Napoli Inter, la vittoria dipenderà dai diversi duelli in campo. Le possibili mosse di Conte e Chivu per prendersi la vetta della classifica in solitaria per una notte

Napoli Inter, grande attesa per il big match di questa sera. In palio la vetta della classifica solitaria in attesa della Roma domani.

Napoli-Inter è la sfida della giornata, ancora di più dopo il pareggio del Milan: chi vince tra Conte e Chivu approfitta del regalo di Gilardino e si va a piazzare in testa alla classifica, in attesa di sapere se la Roma domani andrà ad agganciarsi in caso di vittoria sul campo del Sassuolo. Al Maradona sarà una partita con all’interno diverse sfide. Ecco un’analisi de La Gazzetta dello Sport sui tanti motivi di interesse dell’incontro.



1) Politano vs Dimarco. «É un confronto che si decide sui centimetri del primo passo: se uno scatta, l’altro faticherà a stargli dietro. E in una partita di dettagli, la loro fascia di competenza può diventare la sorgente dalla quale sgorgano i palloni giusti».



2) De Bruyne vs Barella. «Parlando di attualità, i due calciatori vivono momenti opposti: De Bruyne non ha ancora convinto appieno il Napoli e soprattutto Conte, alimentando persino dubbi sull’opportunità del suo arrivo, nonostante le 3 reti segnate in campionato e i 2 assist dorati contro lo Sporting in Champions. Barella invece è l’architrave della struttura costruita da Chivu, tanto da regista quanto da mezzala: a Bruxelles ha riposato proprio per essere fresco allo stadio Maradona».



3) Gilmour vs Calhanoglu. «L’Inter porta bene a Billy Gilmour, che da quando è in Italia ha sempre giocato da titolare contro i nerazzurri. Un anno fa, come oggi, l’occasione gliela diede un infortunio a Lobotka. E così toccò a Billy marcare molto da vicino Hakan Calhanoglu. Che nel frattempo, nonostante una nuova stagione e un nuovo allenatore sulla panchina interista, non ha cambiato le buone e vecchie abitudini: è sempre lui il faro dell’Inter, centro di gravità del gioco nerazzurro».



4) Beukema vs Bonny. «Il difensore del Napoli sta faticando a garantire quella solidità che il Napoli sembra aver perso dopo l’infortunio di Rrahmani. La punta ex Parma, invece, gara dopo gara sta dimostrando di non soffrire di vertigini e di poter essere un’alternativa di valore alla Thula». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano