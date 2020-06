Napoli-Inter in tv e streaming: dove vederla

Napoli e Inter si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming

Il Napoli di Gennaro Gattuso e l’Inter di Antonio Conte si fronteggiano nella seconda semifinale di Coppa Italia, che dirà quale delle due squadre sfiderà la Juventus nella finale di Roma del 17 giugno. Nella gara di andata al Meazza di Milano, i partenopei si erano imposti 0-1 grazie ad una rete di Fabian Ruiz nel secondo tempo. Napoli-Inter: la partita si giocherà sabato 13 giugno con calcio d’inizio alle ore 21.00 allo Stadio San Paolo di Napoli. Il match sarà a porte chiuse, come previsto dalle rigide restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

La partita Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva e in chiaro dalla Rai su Rai Uno, visibile al canale 1 e in HD al canale 501 del digitale terrestre, con collegamento a partire dalle 20.30. Attraverso RaiPlay, inoltre, tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming: su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’applicazione ufficiale.

La telecronaca di Napoli-Inter è affidata ad Alberto Rimedio, che sarà affiancato da Manuel Pasqual. A bordocampo ci sarà il contributo di Alessandro Antinelli e Thomas Villa. Previsto anche un doppio studio: uno esterno, allo Stadio San Paolo, con Amedeo Goria e Alessandro Antinelli, e uno a Saxa Rubra, con Jacopo Volpi, Marco Tardelli, Eraldo Pecci, Bruno Gentili, l’ex arbitro Tiziano Pieri al Var e Dario Di Gennaro, che analizzerà la partita dal punto di vista tattico.

Napoli-Inter, info e dove vederla

Competizione: Coppa Italia 2019/2020

Quando: Sabato 13 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Rai Uno

Dove vederla in streaming: RaiPlay

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze