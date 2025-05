Napoli Inter: quando giocheranno nell'ultima giornata? Sfida in contemporanea, mercoledì, giovedì o domenica? - Calcio News 24

La corsa Scudetto della Serie A 2024/25 si deciderà all’ultima giornata, dopo una stagione intensa e sorprendente che ha visto un continuo alternarsi al vertice tra Inter e Napoli. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro la Lazio, hanno sprecato l’occasione di effettuare il sorpasso decisivo, mentre il Napoli ha a sua volta rallentato a Parma, mantenendo comunque un punto di vantaggio in classifica. L’epilogo del campionato è quindi rimandato agli ultimi 90 minuti, con due partite che si preannunciano decisive: Como-Inter e Napoli-Cagliari.

Una certezza già emersa riguarda la contemporaneità degli incontri: sia l’Inter che il Napoli scenderanno in campo nello stesso momento, per garantire regolarità e trasparenza nella lotta al titolo. Tuttavia, è altamente improbabile che le partite vengano disputate di domenica, come normalmente accade per il turno conclusivo. Il motivo è legato a una possibile situazione di arrivo a pari punti tra le due squadre, che comporterebbe lo spareggio Scudetto – introdotto recentemente dalla Lega – da giocarsi in gara secca in un campo ancora da decidere visto che da regolamento si gioca in casa di chi ha gli scontri diretti a favore che sono pari tra le due squadre, con l’opzione Olimpico di Roma come campo neutro ancora possibile.

Questa eventualità complicherebbe il calendario, considerando che l’Inter sarà impegnata nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Per evitare sovrapposizioni e permettere alla squadra di Inzaghi di preparare adeguatamente la sfida europea, la Lega è orientata ad anticipare l’ultimo turno di campionato a mercoledì 22 o giovedì 23 maggio. In tal modo, resterebbe tempo sufficiente per disputare un eventuale spareggio nella giornata di domenica 25 o lunedì 26 maggio. Si attende ora il comunicato ufficiale che fisserà date e orari, ma l’ultima parola su questo appassionante duello è ancora tutta da scrivere.