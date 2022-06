Napoli, spunta il nome di Soler per la mediana

Il Napoli potrebbe cercare in Spagna il possibile sostituto di Fabian Ruiz, spunta il nome di Soler del Valencia

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli, agli azzurri piace Soler del Valencia. Il giocatore potrebbe essere un possibile sostituto di Fabian Ruiz, qualora dovesse andare via in estate.

La chiave per poterlo prendere a costo minore è la scadenza dello spagnolo nel 2023. Giuntoli al lavoro, lo scrive Il Corriere dello Sport.