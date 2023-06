Napoli, Juan Jesus saluta Spalletti: «Un grazie che arriva da lontano»

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto salutare sui propri canali social Luciano Spalletti dopo l’addio del tecnico

Juan Jesus sulla propria pagina Instagram, ha scritto un lungo post per salutare Luciano Spalletti, il tecnico che ha lasciato la panchina del Napoli dopo lo Scudetto. Di seguito le sue parole.

«Il mio grazie arriva da lontano. Basta guardare il video e leggere il labiale. Anni fa non vestivamo ancora questa maglia ma proprio a Napoli me lo urlasti a fine partita. Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello. Era tutto scritto. Grazie Mister!»