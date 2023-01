Napoli-Juventus, direzioni senza intoppi per Doveri: voto 7

In una partita importante come quella tra Napoli e Juventus affidare la direzione a Doveri si è rivelato quanto mai decisivo

La Gazzetta dello Sport al netto di una ammonizione mancata ha elogiato la direzione di gara del fischietto. Non era semplice le pressioni che si sentono in un big match sono elevate ma lui è stato bravo a tenere in mano la partita dall’inizio alla fine. Voto 7.