Le parole di Kalidou Koulibaly in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa della Stella Rossa

Il Napoli è giunto da poche ore a Belgrado dove domani sera affronterà la Stella Rossa nell’esordio dell’edizione 2018/2019 della Champions League. Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara: «L’anno scorso abbiamo fatto male nelle gare in trasferta di Champions, non abbiamo bisogno di un nuovo allenatore per saperlo. Qui a Belgrado sarà dura, ma sappiamo quanto è importante poter iniziare bene in Champions. Girone di ferro? La Stella Rossa gioca bene, non solo Liverpool e Psg, ma il Napoli farà il proprio cammino»

Koulibaly ha poi proseguito: «Sarà importante qualificarci e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Ancelotti ci parla molto della Champions e abbiamo tanta fiducia nel lavoro che stiamo facendo con l’allenatore. Domani dobbiamo essere pronti a tutti, anche ad uno stadio molto caldo. A me non fa paura niente, ma sappiamo che domani sarà molto dura. Quest’anno è diverso, siamo concentrati su tutte le competizioni. Dopo il Mondiale non è stato difficile assimilare i concetti di lavoro di Ancelotti, lui e il suo staff ci aiutano molto e in campo si vedono già risultati positivi».