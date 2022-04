Napoli, Koulibaly dalla Coppa d’Africa al Mondiale: ora sogna lo scudetto in azzurro

Koulibaly sta vivendo un 2022 magico, tra i successi con il suo Senegal al sogno scudetto con il Napoli

Kalidou Koulibaly sta vivendo un 2022 magico. Prima la vittoria in Coppa d’Africa con il suo Senegal, seguita dalla qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Con il Napoli è in piena lotta per lo scudetto in cui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, crede ancora fortemente.

Il gigante difensivo, inoltre, è pronto ad abbracciare totalmente i colori azzurri diventando a tutti gli effetti il capitano dei partenopei da quando a giugno Lorenzo Insigne volerà direzione Toronto. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma la sua intenzione è quella di restare a vita al Napoli e scrivere la storia.