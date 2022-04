Napoli, Krol critico: «La squadra non corre unita verso l’obiettivo»

L’ex difensore azzurro Krol ha criticato l’atteggiamento del Napoli nella partita pareggiata contro la Roma

Rudy Krol, storico ex difensore del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha criticato l’atteggiamento della squadra azzurra nel pareggio contro la Roma.

ATTEGGIAMENTO – «Da uomo di calcio ho visto cose che non mi sono piaciute. Quando hai un obiettivo così importante e lo senti vicino, le forze dovrebbero moltiplicarsi. Non ho visto una squadra correre unita verso l’obiettivo. Ci sono momenti in cui si può andare in difficoltà in campo, ma bisogna aiutarsi. E poi non ho visto personalità».

DIFESA A CINQUE – «Non mi ha convinto il passaggio alla difesa a cinque. Se stai a cinque non puoi prendere gol in quella maniera. Rinforzi la linea con un uomo in più per non lasciare spazi e poi invece in due sbagliano, “escono” e creano l’occasione alla Roma per pareggiare».

AJAX-NAPOLI – «Nonostante tutto quello che ho vinto con l’Ajax mi sono divertito di più con il Napoli».