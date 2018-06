Bernd Leno, obiettivo del Napoli per la porta, sembra destinato a vestire la maglia dell’Arsenal. Gli azzurri virano quindi su Salvatore Sirigu, che potrebbe non rinnovare con il Torino

Con l’addio di Pepe Reina, trasferitosi al Milan a parametro zero, il Napoli è alla ricerca di un portiere. Il nome più accreditato a difendere i pali degli azzurri nella prossima stagione era quello di Bernd Leno, che è stato escluso dai 23 convocati della Germania per il Mondiale di Russia 2018. Secondo quanto riporta Sportitalia, l’estremo difensore è destinato a vestire la maglia del’Arsenal e la trattativa tra il Bayer Leverkusen e i Gunners sarebbe già nelle fasi conclusive. Il Napoli avrebbe quindi virato su Salvatore Sirigu, che pare non sia intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo del Torino. Il giocatore sarebbe inoltre lusingato di tornare ad essere allenato da Carlo Ancelotti con cui aveva lavorato al Paris Saint Germain.

Nel frattempo un altro obiettivo per la porta del Napoli, Alphonse Areola, sembra si sia avvicinato alla Roma. I giallorossi avrebbero scelto il portiere del PSG come sostituto di Alisson, che come confermano dalla Spagna è sempre più vicino al Real Madrid. Florentino Perez sarebbe disposto a spendere fino a 75 milioni di euro più eventuali bonus per il suo cartellino. Anche Sky ritiene che l’estremo difensore brasiliano si trasferirà ai Blancos sulla base di 50 milioni di euro. Oggi il presidente della Roma, James Pallotta, ha di fatto confermato la cessione di Alisson ma poi ha ritrattato le sue dichiarazioni.