Giornali e clip tv: così Ancelotti ha motivato il Napoli contro il Liverpool

Napoli: retroscena riguardante le ore precedenti alla gara col Liverpool. Ancelotti avrebbe motivato i suoi giocatori mostrando loro giornali e clip tv che davano gli azzurri quasi spacciati

Comunque la si voglia mettere, la vittoria del Napoli contro il Liverpool in settimana in Champions League è stato di sicuro un colpaccio per la squadra azzurra. Il gol di Lorenzo Insigne praticamente allo scadere del match ha suggellato un match che – almeno alla vigilia – non vedeva di sicuro la squadra partenopea favorita contro l’arma allenata da Jurgen Klopp. Invece è successo quello che in molti davano come impossibile: merito di Carlo Ancelotti non solo per quel che riguarda la parte tattica dell’incontro, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto motivazionale. Secondo i retroscena il tecnico azzurro avrebbe motivato i suoi giocatori, a pochi minuti dall’inizio della partita, in maniera singolare.

Ancelotti – stando alle ricostruzioni di queste ore da parte dei media locali – avrebbe mostrato ai propri calciatori i principali titoli di stampa italiani ed alcune clip di servizi televisivi delle ore precedenti, la maggior parte dei quali davano il Napoli praticamente come vittima sacrificale del Liverpool, strafavorito in vista della gara. A quel punto l’ex tecnico rossonero avrebbe dunque esclamato: «Allora, che dite? Andiamo a dare un bella sorpresa al Liverpool?». È successo davvero.