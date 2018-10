Il vero oro di Napoli: Carletto Ancelotti

Carlo Ancelotti sta conquistando Napoli. Il tecnico è entrato in punta di piedi e sta incidendo sempre più sugli azzurri

Alla conquista di Napoli! Tanti esperti, alla vigilia del campionato, hanno probabilmente sottovalutato la forza del Napoli ma soprattutto la bravura di Carlo Ancelotti. L’esperto tecnico ex Bayern Monaco, quello con «un palmares così lungo che a un certo punto ho smesso di leggere, i trofei vinti non finivano più» (Allegri dixit) è tornato in Italia in punta di piedi e sta conquistando sempre più la ribalta. Napoli e De Laurentiis sono pazzi di Carletto e la Serie A sta riscoprendo un grande protagonista che è mancato al calcio italiano per troppo tempo!

Anche Klopp si è dovuto arrendere alla bravura di Ancelotti nell’ultimo match di Champions tra Napoli e Liverpool con il tecnico azzurro che ha imbrigliato i Reds, vicecampioni d’Europa, con Maksimovic terzino destro e con una ‘difesa a 3 e mezzo’. De Laurentiis poi è sempre più pazzo di Carletto, l’uomo che ha permesso al Napoli di andare oltre Sarri. Carlo ha rivoluzionato, pian piano, il Napoli, creandone un altro a sua immagine e somiglianza. Via il 4-3-3, meglio un 4-4-2 atipico, in grado di dare maggiore copertura e di mettere Insigne più vicino alla porta. La saggezza e la calma di Carlo Ancelotti hanno contagiato Napoli: la Serie A ha, di nuovo, un altro ‘top player’.