Napoli, è Lukaku l’arma in più di Conte per il rush finale: da marzo in poi Big Rom diventa super! I numeri paragonati alle passate stagioni

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, sta vivendo un momento cruciale della sua stagione dopo un lungo periodo fermo ai box per infortunio. Il suo gol decisivo contro il Verona ha permesso ai partenopei di ottenere una vittoria fondamentale, che ha rilanciato le ambizioni per la qualificazione in Champions League. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno al gol dopo 281 giorni di assenza potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per Lukaku e per il club.

L’attaccante, noto per la sua forza fisica e capacità di fare la differenza in area, ha avuto un impatto significativo nelle stagioni passate, specialmente nei mesi finali. Da marzo in poi, Lukaku ha sempre mostrato il suo miglior rendimento, con medie goleadorie elevate: nell’ultima sua stagione con la maglia dell’Inter, ad esempio, ha segnato 8 gol in 13 partite, con una media di 0,61 a partita, diventando decisivo per la conquista dello scudetto.

La sua esperienza e potenza fisica sono ciò che il Napoli ha cercato per completare un attacco già forte, ma che ha mostrato alcune difficoltà nelle ultime partite. Ora, con Lukaku pronto a tornare ai suoi livelli migliori, il club di Antonio Conte spera che possa essere la chiave per raggiungere l’obiettivo Champions, dando un contributo fondamentale nel finale di stagione.

Il belga è determinato a non perdere tempo e a riprendersi il terreno perso a causa dell’infortunio, con l’obiettivo di essere decisivo anche in ottica Mondiale. La sua presenza è un valore aggiunto per il Napoli, che punta a continuare il cammino verso la qualificazione in Europa.