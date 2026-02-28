Napoli News
Napoli, Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato pesante. Prima di arrivare qui ero morto»
Napoli, Romelu Lukaku ha parlato così dopo il gol decisivo realizzato contro il Verona a DAZN. Le sue dichiarazioni
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona, decisa da una sua rete al 96′.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PAROLE – «Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l’ho perso io è pesante.
Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest’anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto».
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...