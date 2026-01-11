Connect with us

Serie A

Napoli, Manna prima dell’Inter: «Può essere uno spartiacque. Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

By

Manna

Napoli, Manna prima dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni sui vertici del campionato e sul mercato. Le sue dichiarazioni

Nel prepartita di Inter Napoli, Giovanni Manna, ds degli azzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

FAVORITA «Io sto sempre con il mister. Sono due grandi squadre, lo scorso anno è stato un bello scontro e speriamo lo sia anche quest’anno. Giochiamo in uno stadio incredibile, sarà tosta Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario. Sono in un ottimo momento di forma, noi abbiamo le nostre problematiche ma lo sappiamo e andiamo avanti».

PARTITA DECISIVA? – «Può segnare uno spartiacque importante, il Milan ha pareggiato e servirà la partita giusta con motivazione e attributi».

MERCATO DI GENNAIO «In una squadra rodata e consolidata come questa non è mai facile, rovinare gli equilibri è sempre molto semplice. Noi vogliamo provare a migliorare la squadra, se ci saranno le opportunità andremo a farlo ma non è detto che accada».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MAROTTA PRIMA DI INTER NAPOLI

Related Topics:
Change privacy settings
×