Napoli, Manna prima dell’Inter: «Può essere uno spartiacque. Sul mercato di gennaio vi dico questa cosa»

Napoli, Manna prima dell’Inter ha rilasciato queste dichiarazioni sui vertici del campionato e sul mercato. Le sue dichiarazioni

Nel prepartita di Inter Napoli, Giovanni Manna, ds degli azzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

FAVORITA – «Io sto sempre con il mister. Sono due grandi squadre, lo scorso anno è stato un bello scontro e speriamo lo sia anche quest’anno. Giochiamo in uno stadio incredibile, sarà tosta Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario. Sono in un ottimo momento di forma, noi abbiamo le nostre problematiche ma lo sappiamo e andiamo avanti».

PARTITA DECISIVA? – «Può segnare uno spartiacque importante, il Milan ha pareggiato e servirà la partita giusta con motivazione e attributi».

MERCATO DI GENNAIO – «In una squadra rodata e consolidata come questa non è mai facile, rovinare gli equilibri è sempre molto semplice. Noi vogliamo provare a migliorare la squadra, se ci saranno le opportunità andremo a farlo ma non è detto che accada».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MAROTTA PRIMA DI INTER NAPOLI