Napoli, Mazzarri: «Ci sta perdere ma non 4-0. Ora dobbiamo guardarci in faccia»

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha così parlato dopo l’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia: le dichiarazioni

Walter Mazzarri ha parlato a Mediaset dopo Napoli-Frosinone.

LE PAROLE – «Io mi voglio anzitutto scusare coi tifosi, non meritavano questo. Ci hanno aiutato fino alla fine. Domani rifletteremo bene su questa partita. Ci sta prendere gol sull’angolo, c’è stato poi quell’errore sul 2-0, ma non va bene concludere la partita così. Nel calcio si perde, ma non ci sta farlo 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo, è sbagliato così. Da domani bisogna guardarsi in faccia, bisogna cambiare».