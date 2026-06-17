Napoli e McTominay trattano senza sosta: prolungamento al 2030 sul tavolo, resta da colmare il gap economico

Il Napoli e Scott McTominay continuano a lavorare al rinnovo del contratto. Né il Mondiale né la distanza geografica hanno rallentato i contatti: dopo gli incontri diretti fino a maggio, il ds Giovanni Manna e l’agente del giocatore, Colin Murdock, non hanno mai smesso di confrontarsi per limare gli ultimi dettagli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

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Sul tavolo c’è un accordo fino al 2030, due anni in più rispetto alla scadenza attuale, con relativo adeguamento dell’ingaggio. La quadra definitiva però non è ancora stata trovata: resta una distanza economica, ma il clima è positivo. McTominay è considerato un pilastro tecnico — lo era per Conte, lo è per Allegri — e il giocatore vive benissimo a Napoli, città che ama profondamente.

La cena simbolo e i contatti continui: volontà comune di chiudere

Qualche settimana fa, a fine campionato, McTominay e Manna hanno cenato insieme in centro, nello stesso ristorante in cui un anno prima era stato sancito il patto della ripartenza post‑scudetto con Conte. Un segnale chiaro della volontà di proseguire insieme.

L’agente Murdock è stato a Napoli almeno due volte da febbraio per discutere i dettagli della bozza di rinnovo e del progetto tecnico. L’attuale contratto, firmato dopo l’acquisto dal Manchester United nell’estate 2024 per circa 30 milioni, scade nel 2028. Il nuovo accordo prevede un prolungamento fino al 2030, con possibile opzione al 2031, elemento considerato secondario ma comunque sul tavolo.

Cosa manca: la distanza sull’ingaggio

Per chiudere serve allineare domanda e offerta sullo stipendio annuale. È l’ultimo nodo da sciogliere. Il resto è già scritto da risultati e rendimento:

Scudetto 2024‑25

MVP della Serie A alla stagione d’esordio

alla stagione d’esordio Supercoppa Italiana 2025

80 presenze in due anni tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa

in due anni tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa 27 gol complessivi (13 al primo anno, 14 al secondo), suo record personale

McTominay è stato un insostituibile per Conte e si sta confermando fondamentale anche per Allegri.

Vita a Napoli: integrazione totale

A Napoli, McTominay ha trovato una dimensione da leader. Vive in un parco di lusso vicino al centro sportivo, la compagna e la famiglia si sono integrate perfettamente e il giocatore guarda al futuro con serenità.

Ora è concentrato sul Mondiale con la Scozia — il primo della sua carriera a 29 anni — ma il suo agente continua a lavorare con Manna. La volontà comune è chiudere il rinnovo al più presto, magari già al rientro dagli Stati Uniti.