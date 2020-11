Napoli, Mertens è la bestia nera del Bologna

Dries Mertens è una macchina da gol quando si ritrova davanti il Bologna

Dopo la strigliati di Gennaro Gattuso dopo la prestazione poco convincente in Europa League, il Napoli scende in campo questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. Una partita difficile, ma gli azzurri possono contare su Dries Mertens vera e propria bestia nera della squadra rossoblù.

Da quando è in Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna è la squadra a cui il belga ha segnato più gol: ben 11 in altrettante partite giocate. Un ruolino di marcia importante contro un avversario che arriva al momento giusto: Mertens ha infatti bisogno di una gioia per scrollarsi di dosso un periodo difficile in azzurro.