Napoli Milan, bivio per Conte: la scelta del modulo sarà decisiva per credere ancora allo Scudetto

Napoli Milan bivio decisivo per la squadra di Conte per credere ancora allo Scudetto: la scelta del modulo sarà determinante

La sfida tra Napoli e Milan rappresenta un passaggio cruciale per la corsa scudetto. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, dopo il pareggio con il Venezia, la squadra di Conte non può più permettersi passi falsi. La sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto, consentendo agli azzurri di recuperare energie e giocatori. Con la rosa al completo, il Napoli vuole ritrovare cinismo sotto porta e solidità difensiva, puntando su Lukaku, decisivo nelle vittorie stagionali. Il calendario, dopo Milan e Bologna, sembra favorevole, e con la vetta a soli tre punti, crederci è un dovere.

La scelta del modulo sarà determinante: proseguire con il 3-5-2 che ha rilanciato Raspadori e dato equilibrio alla squadra, o tornare al 4-3-3 che con Neres aveva spinto il Napoli a sette vittorie consecutive? Conte chiede intensità e concentrazione per tutti i 90 minuti, senza blackout come nelle ultime uscite. Con Anguissa e McTominay a dare sostanza e Lukaku in fiducia, gli azzurri vogliono replicare il successo dell’andata e continuare a inseguire il sogno scudetto.