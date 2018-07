Napoli, offerti 5 milioni a stagione a Di Maria

Il Napoli fa sul serio e vuole regalare a Carlo Ancelotti un giocatore in grado di far fare il salto di qualità ai partenopei. E’ stato offerto un contratto fino alla stagione 2021 a 5 milioni netti a stagione a Angel Di Maria.

Il Napoli tenta il colpo ad effetto in risposta al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La trattativa con il Paris Saint Germain per Angel Di Maria non è semplice, ma il contratto in scadenza nel 2019 del giocatore argentino potrebbe essere un punto favorevole per la squadra partenopea.

L’esterno offensivo argentino Di Maria, che ha partecipato con la Selecion al Mondiale in Russia venendo sconfitto agli ottavi di finale per 4 – 3 dalla Francia, prende circa 10 milioni a stagione dal club parigino.

L’offerta del Napoli al giocatore è di un contratto fino al 2021 a 5 milioni netti a stagione, quasi la metà rispetto a ciò che prende dal Paris Saint Germain, ma la volontà del giocatore è di lasciare a breve il club transalpino e il contratto in scadenza nel 2019 rende l’offerta del Napoli particolarmente competitiva.

La trattativa per Di Maria tra Napoli e Paris Saint Germain non sarà sicuramente semplice, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo è passato dalle parole ai fatti e vorrà regalare al suo allenatore, Carlo Ancelotti, un giocatore di caratura mondiale, già allenato in passato dal tecnico dei partenopei.