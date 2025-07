Napoli Osimhen: oggi il giorno dell’addio? Affare da 90 milioni di euro con il Galatasaray

Napoli Osimhen, oggi potrebbe essere il giorno dell’addio: trattativa in chiusura con il Galatasaray, affare da quasi 90 milioni

Non è ancora ufficiale, ma ormai ci siamo davvero: Napoli e Victor Osimhen sono ai titoli di coda. Dopo mesi di silenzi, strappi e tensioni, la separazione tra il club e il centravanti nigeriano è sostanzialmente definita. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’accordo con il Galatasaray è stato raggiunto in ogni dettaglio: 40 milioni di euro subito, altri 35 tra un anno, 5 milioni di bonus legati al rendimento e un 10% sulla futura rivendita. In più, una clausola impedirà al club turco di cedere Osimhen in Italia per i prossimi due anni. Un’operazione imponente, che potrebbe arrivare a sfiorare i 90 milioni complessivi.

Si chiude così una storia che, tra alti straordinari e bassi altrettanto profondi, ha segnato un’epoca recente del Napoli. Dall’arrivo a Capri nel luglio 2020, passando per la consacrazione sotto Spalletti fino allo scudetto dopo 33 anni, Osimhen è stato simbolo e protagonista. Ma anche centro di frizioni, tra richieste di cessione, malumori, post controversi e un rapporto col club e parte della piazza che si è deteriorato progressivamente.

Il passaggio al Galatasaray rappresenta per Osimhen non solo una nuova sfida, ma anche un ritorno a una dimensione più “europea” dopo aver rifiutato l’enorme offerta dell’Al-Hilal. A Istanbul ritroverà un contesto tecnico ambizioso e, indirettamente, permetterà al Como di inserirsi in una manovra più ampia: il club lariano, infatti, punta a prelevare Morata proprio dal Galatasaray per portarlo in Serie A, sfruttando il tesoretto che i turchi libereranno con la partenza di Osimhen.

Il 21 luglio, quindi, potrebbe davvero essere il giorno dell’addio definitivo, in attesa delle ultime garanzie bancarie richieste da De Laurentiis. In mezzo a questi cinque anni restano gol, infortuni, una scarpa d’oro, uno scudetto e un divorzio inevitabile. È finita, sì. O almeno, lo sarà molto presto.