Napoli, rebus Osimhen: intanto Conte lo convoca per il ritiro estivo

Napoli, mentre il rebus legato al futuro di Osimhen rimane ancora senza soluzione, Conte lo convoca per il ritiro estivo

Victor Osimhen continua a essere uno dei casi più delicati dell’estate in casa Napoli. Rientrato dal prestito al Galatasaray dopo una stagione da protagonista con 37 gol in 41 partite, il centravanti nigeriano non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Le offerte non mancano, ma finora ha rifiutato quelle più ricche, come quella dell’Al-Hilal. Il Galatasaray spera ancora di riportarlo a Istanbul, questa volta a titolo definitivo, ma lo scenario resta in stallo.

In attesa di sviluppi, il Napoli si muove secondo regolamento. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Osimhen sarà regolarmente convocato da Antonio Conte per il ritiro estivo a Dimaro Folgarida, che inizierà il 17 luglio. Il giocatore dovrà presentarsi qualche giorno prima, tra il 14 e il 15, per le visite mediche a Castel Volturno e unirsi poi al gruppo che inizierà la preparazione.

Il contratto che lega Osimhen al Napoli fino al 2026 prevede una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero e attivabile fino al 15 luglio. Dopo quella data, chiunque vorrà il giocatore dovrà trattare direttamente con il club di De Laurentiis, senza più vincoli fissati. Osimhen starebbe pensando proprio a questa scadenza per agevolare un trasferimento a cifre più contenute, lasciando aperti nuovi scenari.

Al-Hilal e Galatasaray sono pronte a rilanciare, ma non è escluso l’inserimento della Juventus dopo il 15 luglio, quando le condizioni economiche potrebbero diventare più favorevoli anche per un club italiano. Il Napoli, nel frattempo, si prepara a convocarlo in attesa che la situazione si sblocchi.