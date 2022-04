Napoli, Osimhen verso la cessione? Un club di Premier lo tenta

Napoli, sirene inglesi attorno al profilo di Victor Osimhen. Un club di Premier tenta l’attaccante nigeriano: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli non è da escludere la partenza di un altro big al termine di questa stagione.

Victor Osimhen ha infatti attratto gli interessi di diversi club di Premier League, in particolare quello dell‘Arsenal, pronto a fare follie per assicurarsi il cartellino del nigeriano. I Gunners, però, aspettano prima che il Barcellona riscatti Aubameyang.