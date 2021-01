Amir Rrahmani ieri ha fatto il suo esordio con la maglia del Napoli. Ecco le parole dell’agente del difensore dopo la sua prestazione

Adrian Aliaj, agente di Rrahmani, ha parlato dopo l’esordio del difensore kosovaro contro il Cagliari. Le sue parole a Radio Marte.

«Sono felice per Amir, non ho mai avuto dubbi sulla sua qualità. Starà a lungo a Napoli, crediamo in Gattuso e nel progetto del club. Ci vuole un po’ di pazienza ma andrà tutto bene, io credo molto nel mio giocatore».