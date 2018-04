Napoli, patto Scudetto. Ma adesso servono i gol del tridente

Otto partite da disputare per il Napoli di Maurizio Sarri, un sogno Scudetto da conquistare. E, in mezzo, la partita spartiacque del 22 aprile contro la Juventus all’Allianz Stadium

Il Napoli di Maurizio Sarri non ha alcuna intenzione di mollare per lo Scudetto. E ne ha assolutamente tutti i motivi, considerando le sole quattro distanze dalla Juventus capolista. Il prossimo 22 aprile si disputerà lo scontro diretto dell’Allianz Stadium. Da qui alla fine del torneo ci sono nove partite di campionato a disposizione per gli uomini di Sarri per cercare di trovare la strada che porta al terzo Scudetto. Il tecnico ha rivolto un particolare incitamento al gruppo campano alla ripresa degli allenamenti, invogliando la squadra a non mollare. E ha manifestato un incitamento particolare, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, nei confronti del tridente di attaccanti leggeri: Insigne, Mertens e Callejon.

Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, il Napoli si ritrova con 64 gol fatti contro i 69 dello scorso anno. Un momento di flessione capitato anche ai tre arcieri del tridente offensivo azzurro. Sarri ha chiesto loro maggiore concentrazione e determinazione sotto porta (gli errori di Insigne vi dicono nulla?). A Milano, prima, e a Reggio Emilia, dopo, il Napoli ha avuto le chance per ottenere i tre punti, ma la scarsa vena realizzativa di marzo-aprile ha fatto inceppare questi meccanismi. Adesso occorrono gol pesanti, che portino vittorie in questo finale di campionato con otto partite ancora da giocare. Il Napoli non ha alcuna voglia di mollare, ma il patto dello spogliatoio passa anche dai gol del tridente.