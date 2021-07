Napoli, per l’esterno si guarda anche in Spagna: spunta Mathias Olivera

Complicata la strada che porta a Emerson Palmieri, il Napoli valuta anche Mathias Olivera, terzino del Getafe

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale, il Napoli avrebbe virato su un altro nome per le fasce della nuova squadra di Luciano Spalletti.

La trattativa per Emerson Palmieri è complicata, e allora i partenopei stanno guardano anche in Spagna per assicurarsi un terzino di qualità e spinta. Sarebbe un obiettivo concreto Mathias Olivera, terzino destro del Getafe. Il prezzo si aggira intorno a 15-18 milioni di euro (anche se si potrebbe lavorare su soluzioni di acquisto non a titolo definitivo), più o meno le cifre di Palmieri. Tuttavia lo scoglio per il difensore azzurro sarebbe l’ingaggio, dato che il Chelsea gli garantisce 3.5 milioni annui. Oliveira, ha un ingaggio molto più basso.