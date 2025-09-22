 Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta - Calcio News 24
Connect with us

Napoli News

Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

maradona napoli

Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

NAPOLI PISA CRONACA E DIRETTA LIVE

FINISCE QUI IL MATCH

90′ Lorran riapre i conti per il Pisa. Pareggio in arrivo?

82′ LUCCA! Terzo goal per il Napoli e partita chiusa.

73′ DI NUOVO VANTAGGIO NAPOLI. Spinazzola mette la freccia e porta sul 2-1 il Napoli.

60′ PAREGGIO PISA. Nzola mette a segno l’1-1 per i nerazzurri

53’Il Pisa attacca, vuole arrivare al pareggio

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Leris sfiora il pareggio per il Pisa.

39′ VANTAGGIO NAPOLI. Gilmour porta in vantaggio la squadra partenopea. Una grande botta che batte Semper.

33′ I partenopei non demordono e vogliono a tutti i costi il vantaggio

23′ RETE ANNULLATA AL NAPOLI. Elmas riesce a mettere il pallone in rete, ma essa viene annullata per fuorigioco.

14′ Il Napoli prova ad attaccare cercando di trovare il goal

LA PARTITA E’ COMINCIATA

Related Topics:

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Pisa, le scelte in vista del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

22 Settembre 2025

By

Conte
Continue Reading

Ultime Notizie

Napoli-Pisa: Conte stile Premier. È pronto a lanciare i Fantastic Four

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

22 Settembre 2025

By

Conte
Continue Reading