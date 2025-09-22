Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta - Calcio News 24

Napoli News
Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta
Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
NAPOLI PISA CRONACA E DIRETTA LIVE
FINISCE QUI IL MATCH
90′ Lorran riapre i conti per il Pisa. Pareggio in arrivo?
82′ LUCCA! Terzo goal per il Napoli e partita chiusa.
73′ DI NUOVO VANTAGGIO NAPOLI. Spinazzola mette la freccia e porta sul 2-1 il Napoli.
60′ PAREGGIO PISA. Nzola mette a segno l’1-1 per i nerazzurri
53’Il Pisa attacca, vuole arrivare al pareggio
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
45′ Leris sfiora il pareggio per il Pisa.
39′ VANTAGGIO NAPOLI. Gilmour porta in vantaggio la squadra partenopea. Una grande botta che batte Semper.
33′ I partenopei non demordono e vogliono a tutti i costi il vantaggio
23′ RETE ANNULLATA AL NAPOLI. Elmas riesce a mettere il pallone in rete, ma essa viene annullata per fuorigioco.
14′ Il Napoli prova ad attaccare cercando di trovare il goal
LA PARTITA E’ COMINCIATA
Formazioni ufficiali Napoli Pisa, le scelte in vista del match
Napoli-Pisa: Conte stile Premier. È pronto a lanciare i Fantastic Four