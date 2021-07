Napoli, Spalletti scaramantico? Il retroscena sull’amichevole

Il Napoli è in ritiro a Dimaro ed oggi disputerà la prima amichevole: il particolare della continuità con l’anno dei 91 punti non è sfuggito

Grande entusiasmo per il Napoli di Luciano Spalletti: i partenopei partono con nuova linfa dopo la mancata qualificazione in Champions League e la separazione problematica con Gattuso.

Oggi prima amichevole del ritiro di Dimaro: sfida alla Bassa Anaunia ed il pensiero va subito all’anno fantastico dei 91 punti con Sarri, stagione in cui lo Scudetto sfuggì per un nulla. Anche in quella stagione, riporta il Mattino, la prima amichevole fu con la Bassa Anaunia.