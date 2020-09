Victor Osimhen ha convinto il presidente del Napoli con una dichiarazione ambiziosa

A Napoli sono tutti pazzi di Victor Osimhen, il nuovo attaccante arrivato dal Lille. Il nigeriano ha fatto subito innamorare i tifosi, con le sue giocate in ritiro e i suoi gol in amichevole: ultima, in ordine di tempo, la tripletta contro il Teramo. Ma Osimhen avrebbe convinto De Laurentiis ancor prima di firmare col Napoli grazie a una frase.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante il primo incontro a Capri tra il calciatore e il presidente, il patron partenopeo si è fatto amare per una sua frase ambiziosa: «Voglio vincere anche la Champions». Una dichiarazione che ha subito cementato il rapporto tra Osimhen e De Laurentiis.