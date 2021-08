Napoli, rinnovo o cessione: il destino di Insigne è segnato

Lorenzo Insigne ha due sole strade davanti, rinnovare con il Napoli o cambiare squadra: le ultime sulla situazione

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sul futuro di Lorenzo Insigne. Il Napoli incontrerà nelle prossime ore il procuratore per discutere del rinnovo. Società irremovibile, che non ha intenzione di alzare di troppo l’ingaggio del capitano, al quale la situazione è stata spiegata da tempo: prolungamento a determinate cifre o addio definitivo.

A Spalletti è stato comunicato che, in qualsiasi momento, il numero 24, considerato non più indispensabile, potrebbe lasciare la squadra. Se si dovesse prendere la via della cessione, il costo base del cartellino è di 25 milioni di euro.