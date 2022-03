Napoli, rinnovo Koulibaly: De Laurentiis sicuro, sarà il capitano

Il Napoli ha intenzione di blindare Koulibaly con il rinnovo e di farne il capitano della squadra

Le grandi d’Europa continuano a guardare Kalidou Koulibaly come un grande rinforzo per la difesa, ma il il Napoli è pronto a blindare il suo gigante che ha il contratto in scadenza nel 2023. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis è sicuro dell’importanza del senegalese all’interno dello spogliatoio e ha intenzione di fondare su di lui la restaurazione della squadra.

In estate andrà via Lorenzo Insigne direzione Toronto, e il Napoli affiderà proprio a Koulibaly la fascia di capitano. Prima di avviare le trattative, però, viene il campo con un sogno scudetto ancora vivo.